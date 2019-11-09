Красноярск, , 14:36 — REGNUM Футбольный красноярский клуб «Енисей» обыграл подмосковную команду «Химки» в матче двадцать второго тура Футбольной национальной лиги (ФНЛ).

Сергей Луппов. Футболисты. 1950

Игра состоялась на поле красноярской «Футбол-арены Енисей» и закончилась победой хозяев с минимальным счетом 1:0.

Автором единственного во встрече мяча стал нападающий «Енисея» Артём Делькин, который отличился на 60-й минуте матча.

Отметим, по итогам встречи красноярский «Енисей» набрал 22 очка, что позволяет ему занимать четырнадцатую строчку турнирной таблицы ФНЛ. У «Химок» 46 очков в активе и второе место.