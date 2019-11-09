Краснодар, , 14:33 — REGNUM Футбольный московский клуб ЦСКА и команда «Сочи» разошлись вничью в матче шестнадцатого тура молодёжного первенства России по футболу.

Игра прошла на поле стадиона «Андрей-Арена» в Афипском (Краснодарский край) и закончилась с ничейным счетом 2:2.

В составе ЦСКА дублем отметился форвард Лассана Н'Диайе (20-я и 81-я минута) из Мали. У «Сочи» голы забили полузащитник Бека Джанелидзе (36-я) и защитник Павел Кокорин (88-я).

Отметим, по итогам матча ЦСКА с 29 очками в активе находится на четвертом месте турнирной таблицы футбольного молодежного первенства России. У «Сочи» 17 очков и тринадцатая позиция.