Чунцин, Китай, , 14:32 — REGNUM Выступление российского дуэта фигуристов Виктории Синициной и Никиты Кацалапова, которые выступают в танцах на льду, на этапе Гран-при в Чунцине получилось тяжелым.

«К сожалению, наш прокат произвольной программы был тяжелым, не плохим, а именно тяжелым, не все получилось чисто, получили дедакшн (балл штрафа)», — приводит ТАСС комментарий Никиты Кацалапова о выступлении дуэта.

Также он рассказал, что на соревнованиях был «шикарный по качеству лёд» и китайская публика, которая, несмотря на свою консервативность, поддерживала фигуристов.

Кроме этого, Кацалапов заявил, что фигуристы, в целом, не очень довольны, но удовлетворены тем, как они боролись. При этом он отметил, что дуэт был хорошо подготовлен к турниру и проанализирует свои сегодняшние ошибки, чтобы не допускать их в дальнейшем.

Отметим, как сообщало ИА REGNUM, ранее российский дуэт фигуристов в составе Виктория Синицына и Никита Кацалапов стал победителем в соревнованиях танцевальных пар на этапе Гран-при Международного союза конькобежцев (ISU), проходящем в Чунцине.

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