Мадрид, 9 ноября 2019, 13:12 — REGNUM Главный тренер футбольного мадридского клуба «Реал» Зинедин Зидан и известный в прошлом французский футболист считает, что французский форвард команды Карим Бензема заслужил право на участие в национальной сборной страны.
«Он всегда хотел играть за сборную Франции. Если честно, не знаю точно, что произошло, но со спортивной точки зрения он лучший. Думаю, он определённо заслуживает места в сборной Франции», — приводит Goal.com мнение Зидана об уровне игры Карима Бенземы.
Также главный тренер «Реала» отметил, что это не в его компетенции, однако он считает, что футболист должен быть вызван в сборную Франции по футболу так как его показатели являются впечатляющими, а любители футбола знают, что Бензема является качественным игроком.
«Он важен для команды, для атаки. С уходом Роналду он стал более зрелым. Рад за Карима, он вписал своё имя в историю «Реала», — заключил Зинедин Зидан.
Отметим, Карим Бензема не получает вызовы в сборную Францию по причине скандала 2015 года с шантажом хавбека Матьё Вальбуэна видео интимного содержания.