Ньон, Швейцария, , 12:01 — REGNUM Финальный мат турнира европейской Лиги Чемпионов в 2024 году может быть проведён в США. Об этом 9 ноября сообщает The Morning Consult.

По данным источника, Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) в настоящее время ведёт переговоры со своими коммерческими партнерами о проведении финала Лиги Чемпионов 2024 года за океаном.

Также сообщается, что местом предполагаемого места проведения финального матча рассматривается «Метлайф-стэдум» в Нью-Джерси и что переговоры находятся на начальной стадии.

Отметим, финал Лиги чемпионов 2020 года пройдет в Стамбуле, в 2021 году — в Санкт-Петербурге, в 2022 году — в Мюнхене и в 2023 году — в Лондоне.