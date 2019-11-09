Даллас, США, , 11:52 — REGNUM Баскетбольный клуб «Даллас Маверикс» проиграл команде «Нью-Йорк Никс» в матче регулярного сезона североамериканской Национальной баскетбольной ассоциации (НБА).

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Игра состоялась на паркете «Американ Эйрлайнс-центра» в Далласе и закончилась со счетом 102:106 в пользу гостей.

При этом наиболее результативным игроком встречи оказался словенский защитник «Далласа» Лука Дончич, который оформил в матче хет-трик с 35 очками, 14 подборами и 10 результативными передачами. Буквально в шаге от дабл-дабла остановился его одноклубник из Латвии — форвард Кристапс Порзингис, набравший 28 очков и сделавший 9 подборов.

В составе победителей самым результативным стал форвард Маркус Моррис, который также немного не добрал до дабл-дабла с 29 очками и 9 подборами. Ещё 28 очков набрал его коллега по клубу — форвард Джулиус Рэндл.

Отметим, это первая победа «Никс» в последних пяти матчах и второе поражение «Маверикс» за последние четыре игры.