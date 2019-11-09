Брюгге, Бельгия, , 11:50 — REGNUM Бельгийский футбольный клуб «Брюгге» подверг наказанию своего сенегальского нападающего Мбайе Дианю за нереализованный им одиннадцатиметровый удар в ворота команды «Пари Сен-Жермен», назначенный в матче четвертого тура группового этапа Лиги Чемпионов. Об этом 9 ноября сообщает Le 10 Sport.

По данным источника, пенальти, который бы дал «Брюгге» уйти от поражения в матче с «ПСЖ», должен был выполнять полузащитник Ханс Ванакен, однако сенегальский игрок вызвался делать это вместо него и не смог свою реализовать попытку.

Также сообщается, что футболист отстранен от участия в основном составе за это и будет выплачивать денежный штраф.

Отметим, матч между командами «ПСЖ» и «Брюгге» в рамках четвертого тура группового этапа Лиги Чемпионов состоялся 6 ноября и закончился в пользу «ПСЖ» со счетом 1:0.