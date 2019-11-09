Портленд, США, , 10:31 — REGNUM Баскетбольный клуб «Портленд Трэйл Блэйзерс» проиграл команде «Бруклину Нетс» в матче регулярного сезона североамериканской Национальной баскетбольной ассоциации (НБА).

Игра проходила на паркете «Мода-центра» в Портленде и закончилась со счетом 115:119 в пользу гостей.

При этом наиболее результативным игроком встречи стал защитник «Портленда» Дэмьен Лиллард, сумевший набрать в матче 60 очков, что стало его личным и клубным рекордом.

В составе победителей самым результативным стал защитник Спенсер Динуайдди, который набрал 34 очка во встрече. Ещё 33 очка записал на свой счет в игре его одноклубник — защитник Кайри Ирвинг.

Отметим, это поражение стало для «Портленда» четвёртым подряд. Для «Бруклина» данная победа стала третьей в последних четырех играх.