Хабаровск, , 10:29 — REGNUM Футбольный клуб «СКА-Хабаровск» обыграл футболистов «Чайки» из Песчанокопского в матче двадцать второго тура Футбольной национальной лиги (ФНЛ).

Игра проходила на поле хабаровского стадиона им. В.И. Ленина и закончилась со счетом 3:2 в пользу хозяев.

Главным героем встречи стал форвард хабаровского клуба Владислав Брагин, оформивший в матче хет-трик (8-я, 43-я и 69-я минуты).

В составе «Чайки» голами отличились защитник Денис Тумасян (14-я) и грузинский защитник клуба Лео Гогличидзе (35-я).

Отметим, по итогам матча «СКА=Хабаровск» поднялся на шестую строчку турнирной таблицы ФНЛ с 34 очками. У «Чайки» 27 очков в активе и одиннадцатое место.