Лос-Анджелес, США, , 10:28 — REGNUM Баскетбольный клуб «Лос-Анджелес Лейкерс» уверенно обыграл команду «Майами Хит» в матче регулярного сезона североамериканской Национальной баскетбольной ассоциации (НБА).

Игра проходила на паркете «Стэйплс-центра» в Лос-Анджелесе и закончилась в пользу хозяев со счетом 95:80.

Наиболее результативным игроком матча стал форвард Энтони Дэвис, который набрал 26 очков во встрече. Буквально в шаге от него остановился ещё один форвард хозяев — Леброн Джеймс, набравший 25 очков.

У проигравших самым результативным оказался форвард Джимми Батлер, сумевший набрать в игре 22 очка. Ещё 19 очков набрал его коллега по клубу — словенский защитник Горан Драгич.

Отметим, это седьмая подряд победа «Лейкерс». Для «Майами» это поражение — второе за последние пять игр.