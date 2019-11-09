Солт-Лейк-Сити, США, , 10:10 — REGNUM Баскетбольный клуб «Юта Джазз» обыграл баскетболистов «Милуоки Бакс» в матче регулярного сезона североамериканской Национальной баскетбольной ассоциации (НБА).

Игра состоялась на паркете «Вивинт Смарт Хоум Арены» в Солт-Лейк-Сити и закончилась победой хозяев со счетом 103:100.

Главным героем встречи и её самым результативным игроком стал хорватский форвард «Юты» Боян Богданович, который забил трехочковый мяч во время финальной сирены и этим принес своему клубу победу в матче. Ещё 20 очков набрал его одноклубник защитник Майк Конли.

В составе проигравших самым результативным стал греческий форвард Яннис Адетокунбо, оформивший в матче дабл-дабл с 30 очками и 13 подборами. Ещё один дабл-дабл записал на свой счет его коллега по клубу — Крис Миддлтон, который набрал 26 очков и сделал 13 подборов.

Отметим, это первое поражение «Бакс» в последних пяти матчах. Для «Юты» данная победа стала второй в последних четырех играх.