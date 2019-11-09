Владивосток, , 09:39 — REGNUM Нижнекамская футбольная команда «Нефтехимик» переиграла владивостокский футбольный клуб «Луч» в матче двадцать второго тура Футбольной национальной лиги (ФНЛ).

Александр Дайнека. Вратарь. 1934

Игра состоялась на поле владивостокского стадиона «Динамо» и закончилась победой гостей со счетом 0:2.

Первый тайм прошёл без забитых голов. И только на 53-й минуте полузащитник «Нефтехимика» Денис Макаров открыл счет в матче, а спустя две минуты его коллега по клубу хавбек Вагиз Галиулин удвоил счет и преимущество своей команды, и этим поставил в матче точку.

Отметим, по итогам встречи «Нефтехимик» набрал 39 очков и упрочил свою шестую позицию в турнирной таблице ФНЛ. У «Луча» 20 очков и шестнадцатое место.