Торонто, Канада, , 09:13 — REGNUM Североамериканская Национальная хоккейная лига (НХЛ) считает разрешительным для своего регулярного чемпионата вынужденный перерыв в середине своего регулярного сезона, который происходит из-за отвлечения игроков на зимние Олимпийские игры. Об этом заявил комиссар НХЛ Гэри Бетмэн, его слова 9 ноября приводит Sportsnet.

«Мы считаем, что перерыв на Олимпиаду является невероятно разрушительным для нашего сезона», — заявил Бетмэн и добавил, что он считает Олимпиаду вызовом для НХЛ.

При этом комиссар НХЛ указал, что он знает, что игроки лиги любят выступать за свои страны и что некоторым из них нравится такой перерыв в середине сезона.

Отметим, зимние Олимпиады с участием хоккеистов, играющих в НХЛ, проводились с 1998 по 2014 год и лига прерывала из-за них свой регулярный сезон на срок от двух до трех недель. В 2018 году НХЛ отказалась делать перерыв на Олимпиаду во время игр в Пхёнчхане.