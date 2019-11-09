Атланта, США, , 09:10 — REGNUM Баскетбольный клуб «Сакраменто Кингз» обыграл команду «Атланта Хоукс» в матче регулярного сезона североамериканской Национальной баскетбольной ассоциации (НБА).

Баскетбол (сс) Markus Spiske

Игра состоялась на паркете «Стэйт Фарм-Арены» в Атланте и закончилась победой гостей со счетом 121:109.

При этом наиболее результативным игроком встречи оказался защитник «Атланты» Трей Янг, который оформил в матче дабл-дабл с 30 очками и 12 результативными передачами. Его коллега по клубу — форвард Джабари Паркер, набрал за игру 25 очков.

Самым результативным в составе победителей стал защитник Бадди Хилд, набравший 22 очка во встрече. Ещё 20 очков набрал его одноклубник — сербский защитник Богдан Богданович.

Отметим, это третья победа «Сакраменто» в последних четырех играх и пятое поражение для «Атланты» в последних шести матчах.