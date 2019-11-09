Денвер, США, , 08:57 — REGNUM У российского защитника хоккейного клуба «Колорадо Эвеланш» Никиты Задорова диагностирован перелом челюсти. Об этом 9 ноября сообщил журналист Эй Джей Хайфили на своей странице в социальной сети Twitter.

Также сообщается, что из-за этого российский игрок пропустит ближайшие матчи и ему потребуется небольшая операция. При этом ранее главный тренер «Колорадо» Джаред Беднар заявил, что Задоров выбыл из основного состава на неопределённое время.

Отметим, Никите Задорову попала шайба в лицо в матче его клуба с командой «Нэшвилл Предаторз» (9:4 в пользу «Колорадо»), из-за чего он покинул матч до его окончания.

Напомним, в нынешнем сезоне российский хоккеист сыграл за «Колорадо» в 15 матчах и набрал в них 3 (шайба + 2 результативные передачи) очка.