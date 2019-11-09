Виннипег, Канада, , 08:19 — REGNUM Хоккейный клуб «Ванкувер Кэнакс» проиграл команде «Виннипег Джетс» в матче регулярного чемпионата североамериканской Национальной хоккейной лиги (НХЛ)

Ванкувер Кэнакс проиграл команде Виннипег Джетс Nhl.com

Игра прошла на льду арены «Белл Эм-Ти-Эс Плэйс» в Виннипеге и закончилась в со счетом 4:1 пользу хозяев.

В составе победителей голами отличились Джек Рослович (32-я минута в большинстве), Марк Шайфли (37-я), Кайл Коннор (54-я) и Адам Лаури (59-я в пустые ворота).

Автором единственной шайбы «Ванкувера» стал форвард Джей Ти Миллер, отличившийся на 27-й минуте.

Отметим, это третье подряд поражение для «Ванкувера». Для «Виннипега» данная победа стала третьей за последний четыре матча.