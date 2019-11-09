Париж, , 07:41 — REGNUM Нападающий футбольного клуба «Пари Сен-Жермен» Килиан Мбаппе не заинтересован в продлении контракта со своей нынешней командой. Об этом 9 ноября сообщает Marca.

По данным источника, парижский клуб не может предложить 20-летнему футболисту зарплату, сравнимую с заработком бразильского форварда «ПСЖ» Неймара — $33 млн в год. При этом в команде из Парижа знают, что для Мбаппе заключение нового контракта с командой не является приоритетом.

Также известно, что в первый раз о намерении уйти из «ПСЖ» игрок заявил в матче 1/8 финала Лиги чемпионов прошлого сезона, когда парижская команда проиграла клубу «Манчестер Юнайтед». Указывается, что второй провал в турнире Еврокубков может стать ещё одной причиной ухода Мбаппе из «ПСЖ».

Отметим, в текущем сезоне Килиан Мбаппе сыграл за «ПСЖ» в 15 матчах и отметился в них 11 голами и 4 результативными передачами. Его текущий контракт рассчитан до 2020 года.