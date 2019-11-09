Миннеаполис, США, , 07:29 — REGNUM Баскетбольный клуб «Голден Стэйт Уорриорз» проиграл в овертайме команде «Миннесота Тимбервулвз» в матче регулярного сезона североамериканской Национальной баскетбольной ассоциации (НБА).

Игра прошла на паркете площадки «Таргет-центр» в Миннеаполисе и закончилась в пользу хозяев в овертайме со счетом 125:119.

При этом наиболее результативным игроком встречи стал защитник «Уорриорз» Д'Анджело Расселл, который остановился в шаге от дабл-дабла с 52 очками и 9 подборами.

У победителей самым результативным стал форвард Эндрю Уиггинс, набравший в матче 40 очков. Его коллега по клубу доминиканский форвард Карл-Энтони Таунс оформил в матче дабл-дабл с 20 очками и 14 подборами.

Отметим, это первая победа «Миннесоты» за последние три игры и второе подряд поражение для «Голден Стэйт».