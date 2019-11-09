Стокгольм, , 07:23 — REGNUM Хоккейный клуб «Тампа-Бэй Лайтинг» обыграла команду «Баффало Сэйбрз» в выездном матче регулярного чемпионата североамериканской Национальной хоккейной лиги (НХЛ) в Стокгольме.

Хоккейный клуб «Тампа-Бэй Лайтинг»

Игра проходила на льду «Эрикссон Глоб-Арена» в Стокгольме и закончилась в пользу «Тампы» со счетом 3:2.

В составе победителей шайбами отметились российский форвард «Тампы» Никита Кучеров (4-я минута), Алекс Киллорн (17-я в большинстве) и Янни Гурд (48-я).

У «Баффало» обе шайбы на счету оформившего в мате дубль Сэма Райнхарта (36-я, 52-я).

Российский голкипер «Тампы» Андрей Василевский отразил 20 из 22 бросков, российские форвард Александр Волков и защитник Михаил Сергачев, также играющие в составе «Тампы», не отметились в мачте результативными действиями.

Отметим, это вторая победа «Тампы» в последних пяти мачтах, клуб находится на одиннадцатом месте турнирной таблицы Восточной конференции с 16 очками. У «Баффало» в активе 20 очков и пятая строчка.