Норидж, Великобритания, , 07:13 — REGNUM Футбольный «Уотфорд» обыграл команду «Норвич» из Норриджа в матче двенадцатого тура английской Премьер-лиги (АПЛ).

Игра состоялась на поле стадиона «Кэрроу Роуд» в Норридже и закончилась победой гостей со счетом 2:0.

Счет в матче открыл испанский форвард «Уотфорда» Жерар Деулофеу, отличившийся уже на 2-й минуте встречи. И на 52-я минуте его коллега по клубу нападающий Андре Грэй удвоил счет и преимущество своей команды и этим поставил в матче точку.

Отметим, это первая победа «Уотфорда» в новом сезоне АПЛ, клуб с 8 очками находится на предпоследнем, девятнадцатом месте турнирной таблицы АПЛ. «Норвич» — на двадцатом с 7 очками.