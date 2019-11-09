Варшава, , 00:06 — REGNUM На ралли-марафоне «Дакар-2020», который будет проведен в январе будущего года впервые в истории на трассе в Саудовской Аравии, польский гонщик-квадроциклист Рафал Соник поедет под первым стартовым номером. Четыре года назад он одержал победу в этой категории.

Как сообщает новостной портал PAP, Рафал Соник получил стартовый номер 251 — такой же, под каким он ехал в 2015 году, когда победил. Гонщик возвращается на трассу после годового перерыва из-за травмы.

На вопрос, как он может объяснить то, что его поставили на первую стартовую позицию, он заявил: «Может быть, организаторы «Дакара» сделали статистику очков на основании последних 11 лет и убедились, что я являюсь лидером в рейтинге квадроциклистов на этом ралли».