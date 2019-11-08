Чебоксары, , 19:29 — REGNUM Спортсменка из Чувашии Елена Бондарева победила на чемпионате мира по самбо, который проходит в Сеуле (Южная Корея). Это её четвёртая победа на чемпионате мира, сообщили ИА REGNUM в минспорте Чувашии.

Мировой чемпионат проходит в 43-й раз. В нём участвуют более 500 сильнейших самбистов из 74 стран мира. В первый день соревнований золотую медаль в копилку сборной России внесла спортсменка из Чувашии Елена Бондарева. В весовой категории до 48 кг её соперницей стала белорусская самбистка Анфиса Капаева, которую она одолела через 26 секунд после начала поединка, использовав болевой приём.

Для Елены Бондаревой это уже четвёртая победа на чемпионата мира по самбо. Она также является многократной чемпионкой России, Европы и мира, чемпионкой Европейских игр — 2019.

Как сообщало ИА REGNUM, в ноябре премьер-министр Чувашии Иван Моторин подписал распоряжение о выплате 50 тыс. рублей премии и 6 тыс. рублей ежемесячных выплат в течение года чувашской юниорке Евгении Захарченко, которая стала серебряным призёром первенства мира по вольной борьбе.