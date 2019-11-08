Пермь, , 19:21 — REGNUM В Перми впервые прошёл детский хоккейный турнир на кубок президента Федерации хоккея России Владислава Третьяка. Сам прославленный хоккеист 8 ноября лично посетил столицу Прикамья и принял участие в его закрытии, вручив юным спортсменам награды, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

В рамках визита Федерация хоккея России и краевая федерация хоккея подписали соглашение о сотрудничестве. Этот документ стал частью программы, которая направлена на комплекс мер по развитию инфраструктуры спорта, а также на привлечение в Прикамье масштабных спортивных событий. В воплощении этой программы в жизнь важным аспектом являются квалифицированные тренеры. Федерация хоккея России будет помогать в их подготовке.

Но главным поводом для приезда Третьяка в Пермь стал детский хоккейный турнир на кубок его имени.

«Этот турнир уже 47-й, он развивается по стране — в Тольятти, Ульяновске, Санкт-Петербурге, Орске. Здесь, в Перми, первый раз. Это хоккейный край, где хорошо выстроена структура подготовки спортсменов», — отметил Третьяк, цитирует его официальный сайт Федерации хоккея России.

Как отметил глава краевой федерации хоккея Алексей Чикунов, на турнир были отобраны те команды, которые показали наилучшие результаты в прошлом сезоне. Акцент сделали на детях из отдалённых территорий. «Чтобы у них была возможность посоревноваться и поиграть на глазах у легенды мирового хоккея», — объяснил Чикунов.

Всего в турнире участвовали четыре команды детей до 12 лет. Одна из них — это хоккейный клуб «Темп» (город Чайковский), вторая — «Академия-2009» (Пермь), третья — «Медведи-2009» (Соликамск), а четвёртая — «Северные волки» (Красновишерск). Каждая команда сыграла по два матча.

Первое место заняла команда «Академия-2009», обыгравшая «Темп» со счётом 7:1. Победители получили из рук Третьяка почётный трофей, который был специально изготовлен к этому турниру. «Темп» завоевал серебряную медаль, «Медведи» из Соликамска — бронзовую, а «Северные волки» получили памятную медаль.

Отметим, что Владислав Третьяк также встретился с юными хоккеистами. Кроме того, у него прошли встречи с их тренерами и родителями.