Ростов-на-Дону, , 17:21 — REGNUM Молодёжный состав футбольного клуба «Ростов» обыграл «Тамбов», прервав серию неудач. 16-й тур молодежного первенства завершился со счётом 1:0. Автором гола стал Михаил Осинов, сообщили ИА REGNUM в пресс-службе жёлто-синих.

Победа была одержана на ростовском стадионе «Олимп-2» после пенальти, реализованного игроком донского клуба в ворота соперника.

«Таким образом, подопечные Александра Черкеса прервали серию из пяти поражений подряд и поднялись в середину таблицы», — сообщили в пресс-службе.

В настоящее время «Ростов» занимает десятое место в турнирной таблице молодёжного первенства России по футболу 2019/20.