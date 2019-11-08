Перт, Австралия, , 15:22 — REGNUM Жеребьёвка финала Кубка Федерации по теннису прошла в австралийском Перте. Об этом 8 ноября сообщается на сайте турнира.

В финале турнира встретятся команды Австралии и Франции. Первыми на корт выйдут Айла Томлянович и Кристина Младенович. После этого первая ракетка мира Эшли Барти сыграет с Каролин Гарсией.

Напомним, в полуфинале турнира сборная Франции обыграла команду Румынии со счётом 3:2, а австралийские теннисистки были сильнее соперниц из Белоруссии — 3:2. Финал турнира пройдёт с 9 по 10 ноября.