Лос-Анджелес, США, , 14:32 — REGNUM «Лос-Анджелес Клипперс» одержал победу над «Портленд Трэйл Блэйзерс» в матче регулярного чемпионата НБА. Встреча завершилась со счётом 107:101.

Самым результативным игроком матча стал форвард «Клипперс» Кавай Леонард, оформивший дабл-дабл из 27 очков и 13 подборов.

В составе «Портленда» наибольшую результативность показали дэмьен Лиллард и Си Джей Макколлум, на счету которых по 22 очка.

На сегодняшний день «Клипперс» занимают девятое место в турнирной таблице НБА, на счету команды 15 очков после девяти матчей.

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