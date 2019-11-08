Рига, , 13:55 — REGNUM Грузинские фигуристы Лука Берулава и Алина Бутаева стали бронзовыми призерами юниорского Гран-при по фигурному катанию Volvo Open Cup в Риге.

После короткой и произвольной программ грузинская пара набрала в сумме 156.54 балла. Первое и второе места заняли российские фигуристы, пары Аполлинария Панфилова — Дмитрий Рылов и Диана Мухаметзянова — Илья Миронов.

На Volvo Open Cup проходят соревнования в мужском и женском катаниях, парном катании и танцы на льду на разных уровнях.

В турнире участие принимают около 200 спортсменов из более чем 30 стран.

Отметим, что в ноябре 2018 года грузинские фигуристы впервые стали победителем Volvo Open Cup. Золото в спортивных танцах на льду 37-го юниорского Гран-при получила пара Марии Казаковой и Георгия Ревия.