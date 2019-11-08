Сеул, , 13:43 — REGNUM Первой победительницей чемпионата мира по самбо 2019 года стала российская спортсменка Елена Бондарева.

В финале турнира в весовой категории до 48 кг Бондарева победила представительницу Белоруссии Анфису Капаеву.

Отметим, что Бондарева стала четырехкратной чемпионкой мира. Ранее она побеждала на мировых первенствах в 2008, 2012 и 2016 годах. Кроме того, она является двукратной чемпионкой Европы (2014, 2017), а также победительницей Европейских игр (2019) и Универсиады (2013).

Добавим, что чемпионат мира по самбо 2019 года проходит с 7 по 11 ноября в Сеуле (Южная Корея).