Москва, , 12:55 — REGNUM Россия предоставила Всемирному антидопинговому агентству (WADA) 85-страничный документ в качестве ответа на вопросы об изменениях в базе московской лаборатории. Об этом 8 ноября заявил председатель комитета по соответствию WADA Джонатан Тейлор, сообщает ТАСС.

«Россия ответила на каждый из 31 вопроса. Хороши они или нет, это ещё надо понять», — сказал Тейлор.

По его словам, ответ содержит позицию министра спорта России, а также ряда экспертов. Ответ представляет собой «85 страниц кропотливого анализа».

Напомним, ранее WADA инициировало разбирательство по вопросу об изменениях в базе данных московской лаборатории. Если комитет по соответствию сможет 17 ноября сформировать рекомендацию исполкому WADA, то решение по РУСАДА будет принято 9 декабря.

Добавим, что ранее немецкий журналист Хайо Зеппельт, известный своими «разоблачениями» допинга в России, заявил, что Россия не ответила на восемь вопросов WADA.

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