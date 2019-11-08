Будапешт, , 12:57 — REGNUM Два болельщика из России остались под арестом после задержания во время стычки с местными жителями и сотрудниками полиции незадолго до начала матча Лиги Европы между московским футбольным клубом ЦСКА и командой из Венгрии «Ференцварош». Об этом 8 ноября сообщило российское посольство в Венгрии на своей официальной странице в социальной сети Twitter.

«Под арестом остаются два гражданина России, задержанные в рамках локализации беспорядков в преддверии и после матча ЦСКА-«Ференцварош» 7 ноября», — говорится в сообщении посольства РФ.

Также в нем отмечается, что сотрудники посольства в настоящее время работают над вопросом об освобождении российских болельщиков и отмечается, что венгерская полиция отпустила остальных задержанных российских граждан.

Отметим, как сообщало ИА REGNUM, ранее московский ЦСКА сыграл вничью с венгерской командой «Ференцварош» в матче четвёртого группового раунда Лиги Европы со счетом 0:0.