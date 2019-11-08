Милан, Италия, , 12:45 — REGNUM Миланский «Интер» намерен прибрести нападающего лондонского «Челси» Оливье Жиру. Об этом сообщает La Gazzetta dello Sport.

По информации издания, главный тренер «Интера» Антонио Конте планирует усилить команду хотя бы одним игроком на каждую позицию. В линию нападения он планирует купить Жиру, который ранее выражал недовольство недостатком игровой практики в «Челси».

Отметим, что в текущем сезоне Жиру сыграл всего в четырёх матчах Английской премьер-лиги, в которых не отметился результативными действиями.

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