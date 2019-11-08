Саранск, , 12:05 — REGNUM Мордовия вошла в число 10 лучших регионов России с наиболее высокой долей жителей, ведущих здоровый образ жизни. Доля населения республики, которая активно следит за своим здоровьем составляет 20,4%, свидетельствуют данные Росстата.

Глава Мордовии Владимир Волков напомнил, что республика неоднократно признавалась самым спортивным регионом РФ, сообщили ИА REGNUM в республиканском правительстве.

«Сегодня в республике работают около 2 тыс. сооружений для занятий физкультурой и спортом. Практически в каждом районном центре возведены универсальные ФОКи, стадионы, ледовые дворцы, бассейны. Они полностью доступны как для профессиональных спортсменов, так и для наших жителей, которые ведут здоровый образ жизни… Для нас очень важно, что массовый спорт, спортивный досуг и острое неприятие вредных привычек становится нормой жизни для большого числа жителей нашей республики, особенно для молодежи», — подчеркнул Волков.

Всего в России средний показатель числа приверженцев ЗОЖ составляет 12%.

В число лучших регионов на первых позициях попали Ингушетия с долей населения, ведущего здоровый образ жизни, в 48,8%, Крым — 29,2% и Адыгея — 28,8%. Росстат получил данные путем опроса более 60 тыс. всех членов домохозяйств на территории страны — около 131 тыс. человек.

ИА REGNUM напоминает, ранее Волков отмечал, что в Мордовии физкультурой занимаются 37,5% населения. В 2016 году Мордовия признана лучшим регионом страны по развитию физкультуры и спорта среди территорий с населением до 1 млн человек. Загруженность спортивных объектов составляет более 87%