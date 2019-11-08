Москва, , 12:02 — REGNUM Форвард московского «Локомотива» Лука Джорджевич перенёс операцию. Об этом 8 ноября сообщается на сайте клуба.

Отмечается, что хирургическое вмешательство прошло успешно. В ближайшее время черногорский футболист приступит к реабилитации.

Напомним, в середине октября Джорджевич получил повреждение связок колена.

В августе 2019 года Джорджевич перешёл в «Локомотив» из «Зенита» за €2,5 млн. В текущем сезоне он сыграл за «железнодорожников» в трёх матчах чемпионата России, в которых не отметился результативными действиями.

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