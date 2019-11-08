Санкт-Петербург, , 12:01 — REGNUM Главный тренер футбольного санкт-петербургского клуба «Зенит» Сергей Семак призвал простить футболиста команды Александра Кокорина, ранее осуждённого за две драки в центре Москвы и впоследствии освобожденного по УДО (условно-досрочное освобождение).

«Считаю, что нужно уметь прощать. Зная Сашу, точно могу сказать: он понимает, в чем и насколько оказался не прав», — заявил Семак в интервью изданию «Спорт-Экспресс».

Также он отметил, что процесс футболистов Павла Мамаева и Александра Кокорина сделали показательным для того, чтобы дать сигнал обществу, что наказание, в случае правонарушения, понесет любой член общества, независимо от его статуса.

Отметим, как сообщало ИА REGNUM, в октябре текущего года команда «Зенит» подавала заявление о дозаявке Кокорина на часть чемпионата Российской Премьер-лиги в 2019 году, однако получила отказ и теперь футболист сможет принимать участие в официальных матчах «Зенита» только с 2020 года.