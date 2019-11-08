Манчестер, Великобритания, , 11:36 — REGNUM «Манчестер Юнайтед» одержал победу над сербским «Партизаном» в матче четвёртого группового раунда Лиги Европы. Встреча завершилась со счётом 3:0.

В составе «Манчестер Юнайтед» голы забили нападающие Мэйсон Гринвуд, Антони Марсьяль и Маркус Рэшфорд.

На сегодняшний день «Манчестер Юнайтед» занимает первое место в группе L, в активе команды 10 очков после четырёх туров. «Партизан» с четырьмя очками идёт на третьем месте.

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