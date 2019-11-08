Вашингтон, , 10:50 — REGNUM Российский нападающий «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин вышел на 39-е место по набранным очкам в истории Национальной хоккейной лиги (НХЛ). Об этом 8 ноября сообщается на сайте лиги.

Овечкин набрал 1233-е очко в регулярных чемпионатах НХЛ: на его счету 671 гол и 562 результативные передачи. По этому показателю он опередил бывшего форварда «Вашингтона» Фила Хаусли, у которого 1232 очка.

Отметим, что при этом Овечкин догнал форварда «Питтсбург Пингвинз» Сидни Кросби, у которого 1233 (451 + 782) очка.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, «Вашингтон» одержал победу над «Флоридой» со счётом 5:4. Овечкин отметился дублем и отдал одну результативную передачу.

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