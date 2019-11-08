Китченер, , 10:17 — REGNUM Молодёжная сборная России по хоккею (игроки не старше 20 лет) проиграла команде хоккейной лиги Онтарио (OHL) в третьем матче Суперсерии-2019. Встреча завершилась со счётом 1:4.

В составе сборной России единственную шайбу забросил Владислав Михайлов. За сборную OHL отличились Тай Делландреа, Коул Перфетти, Коннор Макмайкл и Экил Томас.

Напомним, ранее сборная России сыграла два матча с командой хоккейной лиги Квебека (QMJHL). В первом из них российская команда одержала победу (4:3), а во втором проиграла (3:4).

Таким образом, счёт в серии стал 1:2 в пользу канадских команд. Следующий матч состоится 12 ноября. Соперником также будет команда OHL.

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