Оттава, , 09:37 — REGNUM «Оттава Сенаторз» одержал победу над «Лос-Анджелес Кингз» в матче регулярного чемпионата НХЛ. Встреча завершилась в овертайме со счётом 3:2.

В составе «Оттавы» шайбу забросил российский нападающий Артём Анисимов, а защитник Никита Зайцев отметился результативной передачей. Кроме того, голы забили Энтони Дюклер и Жан-Габриэль Пажо.

В составе «Лос-Анджелеса» точные броски на счету Дастина Брауна и Тайлера Тоффоли. Российский форвард Илья Ковальчук отдал одну результативную передачу.

На сегодняшний день «Оттава» занимает 28-е место в турнирной таблице НХЛ, в активе команды 11 очков после 15 матчей. «Лос-Анджелес» идёт на 30-м месте с 11 очками после 16 игр.

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