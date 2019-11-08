Роли, США, , 09:31 — REGNUM «Нью-Йорк Рейнджерс» одержал победу над «Каролиной Харрикейнз» в матче регулярного чемпионата НХЛ. Встреча завершилась со счётом 4:2.

В составе «Рейнджерс» российский нападающий Артемий Панарин отметился голом и результативной передачей. Такой же результат и у другого российского форварда Павла Бучневича.

Кроме того, точные броски на счету Брендана Лемье и Адама Фокса. У «Каролины» голы забили Даги Хэмилтон и Себастьян Ахо.

На сегодняшний день «Рейнджерс» занимают 22-е место в турнирной таблице НХЛ, в активе команды 15 очков после 14 матчей. «Каролина» идёт на 16-м месте с 19 очками после 16 игр.

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