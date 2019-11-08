Екатеринбург, , 09:51 — REGNUM В столице Среднего Урала планируют закончить до конца 2019 года подготовку и утверждения ключевых документов для подготовки к Универсиаде-2023. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в региональном департаменте информполитики.

Нормативно-правовые акты сейчас проходят процедуру утверждения на федеральном уровне, заявил первый вице-губернатор Алексей Орлов. В самое ближайшее время будет представлен мастер-план по подготовке и проведению студенческих игр, который передадут Международной федерации студенческого спорта (FISU).

Кроме того, в декабре 2019 года будет полностью сформирована структура АНО «Исполнительная дирекция Универсиады-2023», которая займётся управлением спортивными проектами.

Как сообщало ИА REGNUM, часть строящихся объектов для Универсиады-2023 позже передадут под нужды студентов. Некоторые площадки переоборудуют под учебные корпуса и студенческие кампусы.

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