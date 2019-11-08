Калгари, Канада, , 09:22 — REGNUM «Калгари Флэймз» одержал победу над «Нью-Джерси Дэвилз» в матче регулярного чемпионата НХЛ. Встреча завершилась со счётом 5:2.

Ройтер Липа Герш-Лейбович. Атака. Хоккеисты

«Нью-Джерси» дважды выходил вперёд после заброшенных шайб Джека Хьюза, а также российского нападающего Никиты Гусева.

Тем не менее, хоккеисты «Калгари» смогли отправить в ворота соперников пять шайб. Отличились Дерек Райан, Шон Монахан, Микаэль Баклунд, Ноа Ханифин и Джонни Годро.

На сегодняшний день «Калгари» занимает шестое место в турнирной таблице НХЛ, в активе команды 22 очка после 19 матчей. «Нью-Джерси» идут на 26-м месте с 12 очками после 14 игр.

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