Нью-Йорк, США, , 09:15 — REGNUM «Питтсбург Пингвинз» одержал победу над «Нью-Йорк Айлендерс» в матче регулярного чемпионата НХЛ. Встреча завершилась в овертайме со счётом 5:4.

В первые два периода хоккеисты «Айлендерс» забросили три шайбы, отличились форварды Кейси Сизикас, Кэл Клаттербак и защитник Адам Пелеч.

В третьем периоде «Пингвинз» сумели переломить ход матча и отыграть три гола. Точные броски на счету Джареда Макканна, Брайана Раста и Евгения Малкина, который отметился также голевой передачей.

В овертайме «Питтсбург» вырвал победу. Решающую шайбу забросил Брайан Раст.

На сегодняшний день «Питтсбург» занимает 15-е место в турнирной таблице НХЛ, в активе команды 19 очков после 16 матчей. «Айлендерс» идут на четвёртом месте с 23 очками после 15 игр.

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