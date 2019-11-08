Москва, , 08:59 — REGNUM Португалия увеличила отрыв от России в таблице коэффициентов УЕФА. Обновлённый рейтинг 8 ноября опубликован на сайте организации.

В четвёртом туре группового этапа Лиги чемпионов «Зенит» проиграл «РБ Лейпциг» (0:2), а «Локомотив» уступил «Ювентусу» (1:2). Португальская «Бенфика», в свою очередь, проиграла «Лиону» (1:3).

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В Лиге Европы «Краснодар» обыграл «Трабзонспор» (3:1), а ЦСКА сыграл вничью с «Ференцварошем» (0:0). Из португальских клубов «Брага» одержала победу над «Бешикташем» (3:1), «Спортинг» был сильнее «Русенборга» (2:0), «Витория Гимарайнш» добыла ничью в матче с «Арсеналом» (1:1), а «Порту» уступил «Рейнджерс» (0:2).

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Таким образом, у Португалии стало 45,849 балла в рейтинге УЕФА, она находится на шестом месте в рейтинге. У России стало 44,383 балла и седьмое место.

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