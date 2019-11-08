Санрайз, США, , 08:37 — REGNUM «Вашингтон Кэпиталз» одержал победу над «Флоридой Пантерз» в матче регулярного чемпионата НХЛ. Встреча завершилась в овертайме со счётом 5:4.

В составе «Вашингтона» капитан Александр Овечкин оформил дубль и отдал одну голевую передачу. Также три результативные передачи на счету Евгения Кузнецова.

Кроме того, голы за «Кэпиталз» забивали Джон Карлсон и Том Уилсон, оформивший дубль.

В составе «Флориды» российский форвард Евгений Дадонов отметился голом и передачей. Также шайбы на счету Фрэнка Ватрано, Бретта Коннолли и Александра Баркова.

На сегодняшний день «Вашингтон» занимает первое место в турнирной таблице НХЛ, в активе команды 27 очков после 17 матчей. «Флорида» идёт на 14-м месте с 19 очками после 15 игр.

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