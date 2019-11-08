Амстердам, , 08:28 — REGNUM По меньшей мере 70 любительских футбольных клубов в Голландии подозревают в том, что они являются предметом внимания криминальных структур. Об этом сообщает новостная программа телеканала RTL. Редакция обратилась с анкетой к 2.000 любительских клубов. Из них откликнулось 386 клубов.

В качестве примеров упоминаются, в частности, дорогие спонсорские подарки, пожертвования от анонимных лиц или мероприятия сомнительного характера в здании клуба. Клубы говорят о дилеммах с которыми они сталкиваются в связи с такими фактами. С одной стороны, трудно доказать связь этих фактов с преступным миром, что делает сложным принять меры. С другой стороны, многие клубы испытывают финансовые трудности, что делает их уязвимыми по отношению к действиям со стороны преступников.

В прошлом году исследование выявило около десяти попыток преступных элементов проникнуть в отдельные любительские клубы. Предполагается, что преступники пытаются использовать клубы для проведения сделок по сбыту наркотиков или для обмывания «чёрного нала».

В Королевском футбольном союзе Нидерландов не удивились результатам опроса, указав на прошлогоднее исследование. Вместе с тем в союзе подчеркнули, что очень серьёзно относятся к обнародованным теперь данным.