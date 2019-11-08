Будапешт, , 08:20 — REGNUM Московский ЦСКА сыграл вничью с венгерским «Ференцварошем» в матче четвёртого группового раунда Лиги Европы. Встреча завершилась со счётом 0:0.

На протяжении матча футболисты ЦСКА имели преимущество по владению мячом и по ударам, однако реализовать свои моменты так и не смогли. А в добавленное время «армейцы» остались в меньшинстве после удаления Кирилла Набабкина.

На сегодняшний день ЦСКА занимает четвёртое место в группе Н, в активе команды одно очко после четырёх туров. «Ференцварош» с пятью очками идёт на третьем месте.

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