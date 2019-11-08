Хельсинки, , 07:26 — REGNUM Россия потерпела поражение во вступительному матче финского этапа Еврохоккейтура, уступив с минимальной разницей в счете хозяйке турнира сборной Финляндии. Встреча прошла на домашнем стадионе «Йокерита"-"Хартвалл Арене» в Хельсинки и завершилась победой финской сборной со счетом 4:3.

В первом периоде россияне выглядели значительно сильнее соперника, доказав свое превосходство на счетчике табло. Уже на шестой минуте встречи 23-летний защитник «Нефтехимика» Дамир Шарипзянов открыл счет на табло, замкнув передачу Антона Бурдасова точным броском в верхний угол сопернических ворот — 1:0.

Во втором периоде финны нашли брешь в игре подопечных Алексея Кудашова. Главной проблемой российской сборной в игре против почти чемпионского состава сборной Финляндии, который полгода назад завоевал золото чемпионата мира, стала игра в неравных составах. Наша спецбригада меньшинства сильно подкосила итоговый счет встречи, склонив чашу весов в сторону финской сборной, которая с легкостью разобралась с игрой россиян в численном неравенстве. Таким образом, в рамках второй 20-минутки в ворота россиян было заброшено две шайбы. Первой отметился нападающий Харри Песонен, реализовавший численное преимущество своей сборной с помощью передачи Микко Лехтонена, выступающего за «Йокерит» — 1:1. А через две минуты назначенный в сторону российских ворот буллит реализовал нападающий Сафари Маннинен, выведя финнов вперед — 1:2. На контратаке «красной машине» удалось сравнять счет, благодаря 24-летнему защитнику ярославского «Локомотива» Руслану Рафикову, который пронзил сетку финских ворот точным броском шайбы с дальней дистанции — 2:2.

В начале третьего периода уже российской сборной было суждено справиться со спецбригадой меньшинства Финляндии, которая не смогла выстоять перед снайперским броском все того же Рафикова, оформившего в этом матче дубль — 3:2. Россияне временно завладели преимуществом в счете, но уже в середине тайма финны отметились двумя безответными шайбами и установили итоговый счет на табло. Сперва, необязательное удаление Макеева успешно реализовал защитник «Витязя» Миро Альтонен, а затем Бочаров принес шайбу на блюдце финскому нападающему Песонену — 4:3. Сборная России сама подарила сопернику победу, несмотря на свою неплохую игру.