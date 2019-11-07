Железноводск, Ставропольский край, , 18:09 — REGNUM Спортивный фестиваль «Мир равных возможностей» пройдет 8 ноября в городе-курорте Железноводске Ставропольского края. В нем примут участие спортсмены с ограниченными возможностями здоровья, сообщили ИА REGNUM 7 ноября в пресс-службе администрации города.

Параатлеты будут соревноваться в бросках в баскетбольное кольцо, дартсе, прыжках в длину с места и других видах спорта. Проявить себя также смогут спортсмены пожилого возраста.

В пресс-службе отметили, что ставропольский курорт примет на своей территории фестиваль «Мир равных возможностей» уже в третий раз. Впервые он прошел в Железноводске в 2017 году.

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