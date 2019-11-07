Берлин, , 16:31 — REGNUM Немецкий журналист телеканала ARD Хайо Зеппельт заявил, что Всемирное антидопинговое агентство (WADA) готовит против Российской Федерации санкции.

По словам Зеппельта, WADA применит к России самые серьезные санкции, если информация о манипуляциях с данными московской антидопинговой лаборатории будут подтверждены.

«Новые «отягчающие обстоятельства» у России касательно возможной манипуляции с данными лаборатории. Ожидается, что будут рекомендованы самые строгие санкции, если манипуляции подтвердятся в ближайшие дни», — написал Зеппельт на своей странице в сети микроблогов Twitter.

Он пояснил, что имеется в виду очередное отстранение от Олимпиады.

Напомним, что атаки на Россию по спортивной линии не ослабевают. WADA отправило в международные федерации 47 дел российских спортсменов. Они касаются расследования о манипуляциях в базе данных Московской антидопинговой лаборатории.

В случае если российская сторона вновь будет признана виновной в нарушениях, спортсмены из России могут быть отстранены от Олимпиады 2020 года в Токио и других международных турниров.