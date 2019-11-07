Санкт-Петербург, , 15:45 — REGNUM Петербургский СКА обменял нападающего Виктора Тихонова и защитника Романа Рукавишникова в казанский «Ак Барс». Об этом 7 ноября сообщается на сайте «армейцев».

Вместо Тихонова и Рукавишникова состав СКА пополнит защитник «Ак Барса» Игорь Ожиганов.

В текущем сезоне Ожиганов сыграл в 19 матчах регулярного чемпионата КХЛ, в которых забросил одну шайбу и сделал семь результативных передач.

Тихонов провёл всего девять матчей, забросив одну шайбу. А Рукавишников провёл 22 матча, отметившись двумя голевыми передачами.

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